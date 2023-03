Valzania sotto i ferri: rientrerà la prossima stagione

Dopo un giorno di riposo, ieri pomeriggio la Spal ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo Gibì Fabbri davanti a parecchi tifosi che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di assistere ad una delle poche sedute a porte aperte stagionali. In realtà, dopo la decisione di De Rossi di allenarsi sempre lontano da occhi indiscreti, Oddo ha dato la propria disponibilità ai supporters biancazzurri di seguire qualche seduta dal vivo. E oggi si replica, alle 11 al centro sportivo Gibì Fabbri.

Da domani invece, Dickmann e compagni torneranno a lavorare a porte chiuse, alla ricerca della massima concentrazione in vista della trasferta di Cosenza. Arena, Fetfatzidis, Meccariello e Tripaldelli non si sono allenati coi compagni, ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione. Diverso il discorso che riguarda Nainggolan, che in seguito alla distrazione al polpaccio lavora per tornare a disposizione tra una decina di giorni contro il Sudtirol. In caso contrario, se ne riparlerà dopo la sosta del campionato. Tempi di recupero ancora più lunghi sono previsti per Varnier, che a causa della lesione che ha rimediato a Marassi rischia di aver concluso la stagione in anticipo. Per Valzania invece nessun dubbio: tornerà in campo all’inizio del prossimo campionato, probabilmente nella Cremonese (il suo trasferimento alla Spal è avvenuto con la formula del prestito secco).

A proposito, lunedì scorso il centrocampista romagnolo è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione chirurgica del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito dal dottor Lo Presti e dalla sua equipe presso la Casa di Cura Villa Toniolo di Bologna, è perfettamente riuscito. Nel frattempo, il giudice sportivo ha squalificato 10 giocatori di serie B: nessuno di questi però è un tesserato di Cosenza e Spal che quindi – al netto degli infortuni – possono preparare lo scontro diretto del San Vito-Marulla a pieno regime.

s.m.