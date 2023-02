Varnier: "Buon approccio, poi errori banali"

Marco Varnier, come spiega la gara a due facce della Spal? "Abbiamo avuto un approccio positivo, costruendo diverse palle gol che avrebbero potuto regalarci il doppio vantaggio nella prima mezz’ora. Poi abbiamo abbiamo commesso qualche errore banale, ci siamo schiacciati troppo e il Como ha pareggiato i conti. Peccato, perché avremmo dovuto tenere botta chiudendo il primo tempo in vantaggio. Abbiamo faticato nella costruzione di gioco, ma non era facile dopo un cambio di allenatore avvenuto da una manciata di giorni. Mister Oddo propone un altro tipo di gioco rispetto a De Rossi e abbiamo bisogno di un po’ di tempo per assimilarlo. Detto questo, è un pareggio che lascia tanto rammarico e ha il sapore della sconfitta, perché avvenuto in uno scontro diretto molto importante".

Come ha reagito la squadra alla contestazione della curva e ad un ulteriore avvicendamento sulla panchina?

"I risultati non arrivano ed è normale che la curva si faccia sentire: fa parte del gioco. Dobbiamo seguire al massimo le indicazioni di Oddo: se consideriamo la prima mezz’ora siamo sulla buona strada, ma per vincere le partite serve qualcosa in più. Ci eravamo trovati bene con entrambi gli allenatori precedenti, ma i risultati non venivano. Sicuramente però ognuno di noi avrebbe dovuto dare qualcosa in più, ne siamo consapevoli. Del resto, quando c’è un cambio di allenatore la colpa è di tutti, anche dei giocatori".

Cos’è accaduto sul gol del Como?

"Sul cross dalla destra di Cutrone non siamo riusciti ad accorciare bene: potevo posizionarmi meglio e provare ad intervenire sulla palla, ma bisogna ammettere che Gabrielloni ha fatto davvero un bel gol. È soprattutto merito suo, però potevamo sicuramente evitare il cross, disporci in maniera diversa in area e marcare meglio".

Fisicamente come sta?

"Ora sto bene. Ho avuto qualche problema nelle ultime settimane che mi ha costretto a saltare un paio di partite. Ci metto più tempo dei miei compagni a recuperare, però l’importante è restare agganciati al gruppo ed effettuare tutti gli allenamenti". Per lei era una gara da ex di turno. Come ha visto il Como? "Abbiamo affrontato una squadra agguerrita, che sapevamo ci avrebbe messo in difficoltà nelle ripartenze. Ho visto un Como in salute, attrezzato come tutte le squadre di serie B".

Stefano Manfredini