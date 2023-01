Varnier e Dalle Mura attenti in difesa, da Alfonso almeno sei parate magistrali

ALFONSO 8. La Spal gli deve molto, moltissimo. Sei le parate magistrali, due delle quali, sui colpi di testa di Fabbian in avvio e di Loiacono nel recupero, davvero miracolose. Mvp di giornata.

PEDA 6,5 IL 4-3-3 di Inzaghi lo obbliga spesso a ingrati uno contro uno col più veloce Rivas. Compito arduo, ma il polacco lo assolve con grande applicazione e non lascia mai il tiro in porta all’honduregno.

VARNIER 6,5. Ottimo lavoro di regia difensiva, con una sola sbavatura in avvio rimediata da un compagno. Disturba Gagliolo sull’autogol. Quando c’è, è affidabilissimo.

DALLE MURA 6,5. Anche lui è attento, e nel recupero ha il riflesso che sulla riga di porta salva i tre punti.

DICKMANN 6,5. Debutto da capitano in carica e non provvisorio positivo e vincente. Non meritava di venir punito da quel rigore: era stato attento a togliere la gamba.

ZANELLATO 6. La migliore delle prove recenti nel ruolo che forse più gli si attaglia, ovvero mediano a due senza richiesta di inserimenti. Piglia botte, anche.

PRATI 6. Essenziale, sobrio, diligente, gioca in modo intelligente per un ragazzo. Peccato sprechi una buona chance offensiva calciando al cielo.

CELIA 6,5. Come Dickmann, generosissimo e utile quando sgroppa, anche con qualche cross un po’ così.

VALZANIA 6. Conferma progressi atletici con qualche sgroppata dalla locomotiva che sarebbe. Però non è mai pericoloso dalla trequarti.

MAISTRO 6,5. Lui tra le linee è abituato a danzare e assolve il compito con più leggerezza, pur incidendo poco a sua volta. RABBI 6. Generoso, pressa e difende palla, ma non è mai innescato in profondità. Per quel gioco lì, La Mantia ha più peso. Esce zoppicando.

PERENZONI 5. Sbaglia sul rigore e soprattutto nel negare il vistoso secondo giallo a Canotto. DE ROSSI 7. Gran merito nel cementare il gruppo incerottato. Ha ormai definito l’identità della sua Spal, che però tira poco (e male) in porta per il gioco che svolge. Finalmente anche un pizzico di fortuna…

LA MANTIA 6. Dà una mano nel finale.

RABBI 6,5. Ingresso vivace, aiuta la Spal a uscire.

FIORDALISO 6. Fa il suo senza erroracci.

ARENA 6. Anche lui.

ZUCULINI 6. Ottima la stoppata su Hernani al limite dell’area di Alfonso.

Mauro Malaguti