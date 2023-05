Varnier verso la conferma in difesa In dubbio Dickmann e Tripaldelli

Non ci sono giocatori di Spal e Parma tra 12 squalificati dal giudice sportivo. È stato fermato per tre giornate Menez (Reggina), mentre sono stati appiedati per un turno Altare (Cagliari), Brunori (Palermo), Calo (Cosenza), Casiraghi (Sudtirol), Collocolo (Ascoli), Donnarumma (Cittadella), Johnsen (Venezia), Majer (Reggina), Olivieri (Perugia), Schiattarella (Benevento) e Sorensen (Ternana). In casa Spal quindi Arena rientra dalla squalifica, mentre restano nella lista dei diffidati Alfonso, Celia e Prati. Al centro della difesa mister Oddo si ritrova finalmente con l’imbarazzo della scelta. Fino a qualche settimana fa i titolari erano Arena e Meccariello, ma Varnier (foto) era ai box per infortunio. Sabato scorso a Palermo il centrale di proprietà dell’Atalanta ha sfoderato un’ottima prestazione, impreziosita dal primo gol in biancazzurro. È naturale quindi pensare che Varnier verrà confermato, prevedibilmente in coppia con Meccariello. Non mancano però i problemi per il tecnico pescarese, che sulle fasce deve fare i conti con gli acciacchi dei suoi terzini titolari. Sia Dickmann che Tripaldelli infatti non sono al meglio, e al momento nessuno può garantirne la presenza contro il Parma. Se dovessero alzare bandiera bianca, a destra verrebbe riproposto Fiordaliso – già titolare al Barbera – e a sinistra Celia.

s.m.