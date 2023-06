Vecchi e Vaccari salgono sul podio

Giornate intense e impegnative per la Pattinatori Estensi, nella terza e ultima fase del Campionato Nazionale Uisp di entrambi i settori Artistico e Danza e conclusosi con esiti brillanti in tutte le specialità di gara e addirittura eccezionali nella Solo Dance.

Ed è proprio per tale specialità che Luca Vecchi ha conquistato l’argento nella categoria Superdance Diamond nonché il titolo di vice campione nazionale di categoria. Venerdì 16 giugno è stata la volta del secondo titolo nazionale quando è scesa in pista Vittoria Vaccari per la categoria Dance Pro Junior Femminile ottenendo un punteggio elevatissimo in entrambe le performance di danza obbligatoria e di danza libera, che le è valso la medaglia d’argento.