Venezia-Spal, si salvi chi può In casa numeri da incubo

È difficile da credere, ma in serie B ci sono tre squadre che in casa finora hanno fatto peggio della Spal. Se i biancazzurri tra le mura amiche hanno racimolato 12 punti in altrettante gare, Ascoli, Benevento e Venezia non sono riusciti nemmeno a viaggiare ad un punto di media. Il Picchio è a 0,91 con 10 punti in 11 partite, sanniti e lagunari addirittura a 0,75 con nove punti in 12 partite. Con numeri del genere, la trasferta al Penzo (dove gli arancioneroverdi hanno un bilancio di due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte) fa indubbiamente meno paura, anche se il lavoro di mister Vanoli comincia a produrre i frutti sperati.

Il tecnico – fratello dell’ex spallino Rodolfo – ha preso il timone della squadra dopo 12 giornate, quando occupava il penultimo posto con appena nove punti all’attivo.

Un vero e proprio disastro per una formazione che la scorsa stagione militava in serie A! Il nuovo allenatore non sta facendo miracoli, ma il ruolino di marcia del Venezia è leggermente migliorato e dopo aver conquistato quattro punti negli ultimi due scontri diretti contro Cittadella e Benevento il futuro appare un po’ più sereno. Il Venezia è una squadra molto difficile da decifrare, piena zeppa di stranieri e cambiata tanto nel corso del mercato di gennaio.

Secondo molti addetti ai lavori, i lagunari si sono ulteriormente indeboliti perdendo giocatori importanti come l’ex spallino Ceccaroni, Wisniewski, Crnigoj, Cuisance e Haps, ma il primo esame dopo la chiusura delle trattative è stato superato brillantemente. Il giocatore a cui prestare più attenzione è senza dubbio Pohjanpalo, a lungo oggetto misterioso (un gol nelle prime 12 giornate) e poi improvvisamente diventato protagonista. Il centravanti finlandese è infatti sbocciato a metà novembre, e negli ultimi 11 turni di campionato ha segnato la bellezza di otto reti.

A gennaio sono arrivati anche due ex spallini, che mister Vanoli ha utilizzato immediatamente. A Benevento infatti Ellertsson – in prestito dallo Spezia – ha giocato dal primo minuto in linea mediana, mentre Beghetto è entrato dalla panchina.

Se il tecnico dei lagunari confermerà la formazione che ha sbancato il Vigorito condannando all’esonero il suo collega Cannavaro, il Venezia scenderà in campo con un 3-5-2 con Joronen in porta, Hristov, Ceppitelli e Carboni in difesa, Candela, Ellertsson, Jajalo, Tessmann e Zampano a centrocampo, Pohjanpalo e Pierini in attacco. L’incontro del Penzo sarà diretto da Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Di Monte e Niedda, dal quarto uomo Carrione, dal Var Di Martino e dall’Avar Muto. Cosso ha arbitrato una sola volta la Spal, in occasione della sconfitta per 2-1 ai supplementari nel primo turno di Coppa Italia disputato nell’agosto 2021 sul campo del Benevento.

Stefano Manfredini