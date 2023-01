Venti precedenti tra Cagliari e Spal Nove a quattro le vittorie dei sardi

Sono 20 i precedenti tra Cagliari e Spal, con un bilancio decisamente favorevole ai rossoblù che si sono aggiudicati quasi il 50% dei confronti diretti. Sono nove le vittorie del Cagliari, appena quattro quelle dei biancazzurri, mentre sette volte la gara è terminata in parità. Cinque mesi fa al Mazza però è stata la squadra di Venturato a spuntarla, col gol realizzato da La Mantia prima dell’intervallo che ha deciso l’incontro. Nell’economia della partita ha pesato il cartellino rosso rimediato dall’ex Di Pardo alla mezz’ora del primo tempo, ma non va dimenticato che nel finale pure la Spal ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Peda per doppia ammonizione. In Sardegna invece Cagliari e Spal non si affrontano da oltre tre anni, esattamente dall’ottobre 2019 quando (nel campionato di serie A) la squadra di Maran superò i biancazzurri con un secco 2-0 con un gol da urlo di Nainggolan – sogno del cassetto di entrambe le società in questa sessione di mercato – nel primo tempo e raddoppio di Faragò nella ripresa. Più in generale, a Cagliari la Spal non ha mai vinto ed è reduce da una striscia di quattro sconfitte di fila rimediate tra il 2016 e il 2019. Un motivo in più per invertire la tendenza venerdì sera nella tana della squadra di Ranieri. A proposito, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio Unipol Domus di Cagliari. La capienza massima è di 415 posti ed il circuito di riferimento per l’acquisto dei tagliandi è Ticketone, sia online che nei punti vendita abilitati.