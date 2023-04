Venticinque medaglie per Ferrara all’Idroscalo

All’Idroscalo di Milano domenica 23 aprile si è svolta la gara interregionale di Canoa Velocità sulle distanze dei 500 metri per le categorie dai Ragazzi ai Senior e Paracanoa, e 200 e 2000 metri per il campionato Canoagiovani.

Il Canoa Club Ferrara si è presentato a Milano con 22 atleti accompagnati dai tecnici Andrea Dante, Paolo Borghi e Raffaello Ramponi. I giovani componenti della squadra estense hanno lottato in ogni gara e confermato e migliorato le prestazioni ottenute nelle prime uscite stagionali conquistando ben 25 medaglie tra cui 15 ori, 5 argenti e 5 bronzi. Nei 500 metri le medaglie arrivano dalla specialità della canadese con l’oro in C1 di Serena Boari nella categoria Ragazze e il bronzo di Daria Celtini nella categoria Junior, oro anche per gli equipaggi del C2 formati da Serena Boari e Vittoria Melotti, categoria Ragazze e dalle sorelle Daria e Elena Celtini in categoria Senior.

Nel Kayak di rilievo il quarto posto conquistato in finale da Vittoria Melotti. Per la Paracanoa, Saif Gasmi porta a casa l’oro sia nei 200 che nei 500 metri.

A seguire la gara per il campionato Canoagiovani, nella lunga distanza dei 2000 metri oro in C1 nelle rispettive categorie per Pola Dianati, Ian Covas e Francesca Carletti, argento per Sara Arkaxhiu e Beatrice Tieghi in K2, e Lucrezia Guerzoni in K1, bronzo per Sara Tani in K1 e per le piccole Matilde Callegari e Francesca Grandi in K2.

Sulla distanza sprint dei 200 metri oro per Ian Covas, Francesca Carletti, Francesca Grandi, Pola Dianati in C1, oro anche per la staffetta di K1 composta da Sara Arkaxhiu, Sara Tani, Lucrezia Guerzoni e Beatrice Tieghi, doppio oro per l’equipaggio composto da Pola Dianati e Giorgia Ferranti che vincono sia in C1 che in K1, argento nelle rispettive categorie per Beatrice Tieghi e Giorgia Ferranti in K1 e per l’equipaggio di C2 composto da Francesca Carletti e Sara Arkaxhiu, bronzo per Sara Arkaxhiu in C1 e Lucrezia Guerzoni in K1.

Ottime prestazioni anche per il resto della squadra composta da Andrei Mihnea Perniu, Andrea Manfredini, Zeno Santimone, Claudio Di Nunzio, Celeste Cappelletti, Mattia Lo Brutto e Filippo Di Barbora.

Grande la soddisfazione degli allenatori del Canoa Club Ferrara alla fine della lunga giornata di gare.