Venturelli, il match clou nel Memorial Duran

Ecco ormai in dirittura d’arrivo il XXII Memorial Carlos Duran, che inizierà sabato prossimo al Palapalestre alle 18 con tre incontri professionistici, riprenderà alle 21 con altri cinque incontri sempre professionistici (il biglietto sarà valido per entrambe le riunioni) e si prolungherà addirittura a domenica, quando alle 16, con entrata ad offerta libera, avrà luogo la sfida dilettantistica in dieci match tra la Pugilistica Padana e una rappresentativa emiliana, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Associazione Italiana Disabili della città. Un programma che stabilirà molti record per la sua durata, la quantità e qualità degli incontri e che soprattutto presenterà il vacante campionato italiano dei pesi massimi tra due imbattuti: il padanino Emanuele Venturelli e il laziale di Cassino Gianmarco Cardillo, già detentore della cintura tricolore. Una sfida da 1-X-2 che tornerà all’ombra del Castello Estense dopo ben 67 anni, cioè da quando l’indimenticato Uber Bacilieri il 20 agosto 1956 conquistò il tricolore al Motovelodromo contro il piacentino Antonio Crosia.

Il cartellone della Pugilistica Padana, predisposto da Massimiliano Duran in collaborazione con l’Asi e il sostegno del Comune, rappresenta la prova tangibile di quanto si sia rinvigorita negli ultimi tempi la secolare tradizione pugilistica estense. A parte i dieci dilettanti che si cimenteranno domenica, saranno infatti ben 6 i ferraresi prof impegnati, purtroppo con l’assenza di Nicola Cristofori del quale si avvicina però a grandi passi il rientro dopo i gravi infortuni: il superleggero Nasri affronterà l’imbattuto fiorentino Vanni; il mediomassimo Bentivogli verrà opposto al quotato abruzzese Di Loreto; il mosca Obaid se la vedrà con il lanciatissimo torinese Guerrini; il duro mediomassimo Ramo contro il georgiano Kandelaki; il superwelter della Ferrara Boxe di Roberto Croce, Licata, alle prese con il napoletano Boussadra e naturalmente Emanule Venturelli che si giocherà in dieci riprese il tricolore con Gianmarco Cardillo.

Promettono scintille poi gli altri due match. Tra il welter riminese Amore (Rimini) e Palmiero, parmense di radici cubane, entrambi imbattuti, lo spettacolo é dato per certo. Grande attesa circonda infine il superleggero Federico Schinina, stella della nazionale argentina ma con passaporto italiano, opposto al duro nicaraguense di Vicenza, Escobar, che vanta una vittoria su Marco Iuculano e un pareggio con il campione europeo Boschiero. Di Schinina si dicono grandi cose. Si vedrà se troveranno conferma nel Memorial dedicato proprio a Carlo Duran, la cui storia è simile alla sua. In sintesi, oltre al titolo italiano Venturelli-Cardillo, saliranno sul ring Obaid, Ramo e Schinina ormai in vista a loro volta della disputa del campionato italiano. E, come si è detto, domenica pomeriggio il seguito. In un momento purtroppo complicato per lo sport ferrarese, il pugilato sembra quindi fare eccezione e sarà quindi importante il sostegno del tenace pubblico estense per dare un segnale di ottimismo a tutto l’ambiente.

Gualtiero Becchetti