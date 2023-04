Vetrina a Barcellona per l’Atletico Ugo Costa

Grande soddisfazione per l’Atletico Ugo Costa, società di calcio giovanile che prenderà parte alla 28esima edizione del "Torneo Copa Santa" in programma a Barcellona dal 6 al 10 aprile. La manifestazione è considerata un piccolo "mundialito" al quale parteciperanno tantissime formazioni dal Sudamerica e dall’Europa, e per la società di Via Nievo è motivo di grande orgoglio rappresentare Ferrara all’estero.

Al torneo parteciperanno le formazioni Juniores (annate dal 2003 al 2005), Allievi (2006 e 2007) e Giovanissimi (2009), e ci sarà la possibilità di confrontarsi con diverse realtà professionistiche provenienti da tutto il mondo.

"All’inizio sembrava un traguardo inarrivabile – dichiara Andrea Siciliano, responsabile del settore giovanile dell’Atletico Ugo Costa – poi grazie al grande lavoro della società siamo riusciti a mettere in piedi questo progetto e a partecipare a questo importante torneo.

Partiremo con due pullman, in totale saremo 96 tesserati, per i ragazzi sarà un’esperienza unica che porteranno con sé tutta la vita.

La manifestazione è organizzata nei paraggi di Barcellona, la nostra delegazione alloggerà a Calella, a circa una quarantina di chilometri dal capoluogo catalano". Il "Torneo Copa Santa" è uno dei tornei internazionali di calcio giovanile più importanti d’Europa.

Da molti anni ormai, in varie località della Costa Brava e della Costa del Maresme, tra Pineda de Mar e Lloret de Mar, si riuniscono centinaia di squadre di calcio e migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo per dare vita ad un torneo internazionale di livello altissimo.

Per l’Atletico Ugo Costa, società nata recentemente dalla fusione tra l’Atletico Ferrara e l’Ugo Costa, non è però l’unico traguardo da raggiungere: "Abbiamo 190 ragazzi tesserati e l’anno prossimo vorremmo iscriverci alla Terza Categoria – spiega Siciliano –, in più siamo riusciti a stringere una collaborazione con la Spal grazie alla quale i nostri tecnici possono assistere a diversi allenamenti.

Stiamo cercando di scalare qualche gradino nel tentativo di diventare Scuola Calcio Elite, è un cammino lungo e tortuoso ma siamo già a buon punto".

