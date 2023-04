Vetrina internazionale col marchio della 4 Torri

I settantacinque anni di attività della 4 Torri, di cui trenta sotto la presidenza di Luigi Moretti, sono stati celebrati ieri mattina in Comune alla presenza dell’assessore allo sport Andrea Maggi e del delegato provinciale Fip Giorgio Bianchi. Nello specifico è stata l’occasione per presentare il XIII International Tournament "Città di Ferrara", riservato alla categoria under 13 maschile e organizzato dalla società granata dal 22 al 25 aprile prossimi. Sedici squadre divise in quattro gironi, tra cui spiccano le partecipazioni di Virtus Bologna, Olimpia Milano, della georgiana Zaza Pachulia Basketball Academy e dei serbi del Partizan Belgrado, ma anche di Brindisi, Treviso, Venezia e Reggio Emilia. "La 4 Torri è un marchio che contraddistingue la nostra città – ha spiegato l’assessore Maggi –, una società che mi ha accompagnato sin dall’infanzia e che seguo sempre con particolare piacere. Presentiamo un torneo importante che richiamerà a Ferrara tanti giovani anche dall’estero, un plauso al presidente Moretti al quale annuncio che entro fine mese partiranno i lavori di ammodernamento del Pala 4T nel quartiere Barco". Fondata nel lontano 1948 dall’indimenticato Padre John Caneparo (alla conferenza era presente il nipote Costantino), la 4 Torri ha cresciuto e formato generazioni di ragazzi sin dalla sua nascita. Il torneo "Città di Ferrara" si prospetta di altissimo livello e torna quest’anno dopo lo stop forzato causa covid: "L’organizzazione dell’evento ha richiesto un impegno enorme da parte di tutti noi – ha dichiarato il presidente Luigi Moretti –, ci sono arrivate una cinquantina di richieste segno che questo torneo è ormai riconosciuto a livello internazionale. Abbiamo scelto la categoria under 13 perché riteniamo che già da quell’età comincino a vedersi i primi talenti, e in passato ne abbiamo visti passare parecchi dalla nostra palestra. Ci saranno premi per ricordare i nostri amici Rodolfo Perini, Enrico Brandani, Piero Zabini e Mario de Sisti, delle vere e proprie istituzioni del nostro basket". Le sedici squadre si daranno battaglia nelle quaranta partite previste sui due campi del Pala 4T di via Maragno e della palestra di via Venezia a Pontelagoscuro. Le finali saranno disputate nella giornata del 25 aprile, e a margine del torneo non mancherà la "Sagra dello Scottadito" nello stand esterno.

Jacopo Cavallini