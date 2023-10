Via con le Nazionali o infortunati

Oltre a Fiordaliso, Rosafio e Dalmonte – che non potranno essere utilizzati in quanto sostituiti nel corso della partita poi sospesa qualche settimana fa –, contro la Lucchese mister Colucci non potrà contare su Peda, Parravicini e Saiani che sono impegnati con le rispettive nazionali e salteranno pure il match di campionato in programma domenica prossima contro la Fermana. Una decisione sugli acciaccati Tripaldelli e Orfei invece verrà presa stamattina. Tornando ai nazionali, per Peda si tratta della prima convocazione nella Nazionale maggiore della Polonia che domani e domenica affronterà Isole Faroe e Moldavia nell’ambito di gare valide per le qualificazioni agli Europei. Parravicini e Saiani invece sono stati chiamati dal tecnico federale dell’Italia under 19 Corradi per il doppio confronto amichevole contro la Serbia under 19 in programma oggi e sabato, sempre al centro federale Stara Pazova di Belgrado.