Via Esposito, resta il rebus di chi sarà al suo posto Fiordilino vuol venire, ma il Venezia prende tempo

Arrivano notizie discordanti sulla trattativa tra Spal e Venezia per Luca Fiordilino. Secondo alcune fonti le parti sarebbero vicine ad un’intesa per il trasferimento del centrocampista a Ferrara, mentre altre sostengono che il giocatore sarebbe destinato a finire al Cosenza. Come spesso accade in questi casi, la verità sta nel mezzo. Nel senso che dopo aver ceduto – non senza difficoltà, attraverso un braccio di ferro estenuante – Salvatore Esposito allo Spezia, la Spal si è ritrovata a dover fare i conti con un’altra situazione spinosa. I rapporti non idilliaci tra le due proprietà e la concorrenza del Cosenza hanno infatti complicato la trattativa per Fiordilino, che da tempo aveva dato la propria disponibilità ad approdare in biancazzurro. Col passare dei giorni però lo scenario è cambiato, e la dirigenza spallina ha cominciato a prendere in considerazione anche delle alternative, al momento top secret.

Certo, fino a quando non c’erano certezze sulla cessione di Esposito la società di via Copparo non poteva affondare il colpo. Adesso però l’ex capitano è agli ordini di mister Gotti, e i biancazzurri si ritrovano senza una pedina chiave nella zona nevralgica del campo ad una settimana di distanza dalla ripresa del campionato. A quanto pare, la caccia al nuovo punto di riferimento in linea mediana si intensificherà a partire da oggi, con l’obiettivo di metterlo a disposizione di De Rossi la prossima settimana.

s.m.