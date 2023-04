Viaggi in Romagna per Sant’Agostino e Masi

Continua la scuola di sopravvivenza del Sant’Agostino. I ramarri saranno a Diegaro (ore 15.30), nel Cesenate, squadra già salva. Il direttore sportivo Marco Marani conserva un dolce ricordo dell’andata: "Fu un pareggio sofferto, acciuffato al 95’ su un rigore dubbio, ogni tanto ne dànno anche a noi. E’ una squadra solida, ottimamente allenata e ben messa in campo da Scarpellini, un allenatore che stimo molto. In più ha giocatori interessanti come Longobardi, Noschese, Lorusso e il portiere Foiera". Zambrini deve rinunciare al jolly Fiorini, ma si gioverà del rientro del leader difensivo Marcolini (foto). "Veniamo da due pareggi con le corazzate del girone San Marino e Progresso – aggiunge il dirigente ramarro – con le quali meritavamo di più in entrambe le partite. Abbiamo raggiunto il Classe, ma sta risalendo molto forte la Valsanterno, dietro di noi di soli tre punti. Se il campionato finisse oggi ci sarebbe lo spareggio con il Classe, con il vantaggio di giocarlo a Sant’Agostino, avendo una migliore differenza reti. Anche con la Valsanterno, nel malaugurato caso che ci raggiungesse, ci sarebbe lo spareggio in casa nostra. Mancano però ancora quattro partite, ragioniamo una partita per volta, vedo però lo spirito giusto".

Trasferta a Forlì per il Masi Torello, che si presenta in casa del Cava Ronco dopo l’ottimo risultato ottenuto a Comacchio nel turno infrasettimanale con il quotato Sanpaimola terzo in classifica, con la novità di Rudy Brunelli in panchina, subentrato all’esonerato Sergio Rambaldi. "La vittoria è stato un toccasana – commenta soddisfatto il direttore sportivo Juri Roda – soprattutto è confortante la prestazione: avanti 2-0 siamo stati raggiunti, in inferiorità numerica abbiamo vinto con un colpo di reni e la tripletta di Cazzadore, che ha toccato quota 20 reti. E ha ancora fame".

Per quanto riguarda l’esordio di Brunelli, il giudizio è positivo. "La partenza è con il piede giusto, sembrava di vedere un’altra squadra in campo, svegliata dal torpore nel quale era sprofondata. Ho avuto la reazione che speravo: la scelta sembra azzeccata. Non cantiamo ancora vittoria, è troppo presto, ricordo che anche all’avvento di Sergio Rambaldi al posto di Marco Biagini ci fu una reazione positiva. Quindi vietato abbassare la guardia. A Forlì anche un pareggio potrebbe bastare, visto che ci mancheranno diversi giocatori importanti: gli espulsi Vanzini e Molossi e l’infortunato Fregnani".

La Comacchiese infine spera di raccogliere un risultato positivo dopo una serie di ko con il Tropical Coriano al "Raibosola".

In panchina oggi, dopo la separazione consensuale con Oscar Cavallari, ci sarà Michele Guerriero, tecnico della juniores della Comacchiese e candidato a prendere in mano la prima squadra anche in futuro, visti gli ottimi risultati raggiunti con le giovanili. Si guarda al futuro insomma, sperando di finire bene anche la stagione ancora in corso.