Viareggio Cup, i gironi

Sono stati definiti i gironi e il calendario della settantatreesima edizione della Viareggio Cup, che prenderà il via lunedì prossimo. La Spal di mister Grieco, inserita nel girone 4 con Honved, Fc Kallon e Pisa, esordirà contro la formazione ungherese lunedì prossimo alle 15 sul terreno del Marco Polo Sports Center di Viareggio. Successivamente i biancazzurri affronteranno i sierraleonesi del Fc Kallon tra le mura amiche del centro sportivo Gibì Fabbri mercoledì prossimo alle 15, mentre l’ultima sfida del girone è in programma venerdì 24 marzo, sempre alle 15, contro il Pisa al campo sportivo Pagni di San Miniato. Il regolamento prevede che a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta saranno le prime due classificate di ciascun girone, che si giocheranno l’accesso alla finalissima del torneo in programma lunedì 3 aprile allo stadio Ferracci di Torre del Lago. Prima del torneo di Viareggio però la Spal dovrà inevitabilmente concentrarsi sul campionato Primavera 2, che sabato prossimo la vedrà impegnata sul campo del Genoa in uno scontro al vertice che può riaprire i giochi per la promozione diretta (il Grifone è primo a +4 sui biancazzurri e sul Parma). Per la squadra di Grieco quindi si profila un tour de force.