Viareggio Cup, Spal sconfitta ed eliminata

pisa

1

spal

0

PISA: Guadagno, Biagini, Ceccanti, Nannetti, Coppola, Signorini (43’ st. Milli), Sodero (43’ st. Faye), Trdan (4’ st. Matteoli), Panicucci (43’ st. Basic), Andreano, Davidovic (4’ st. Mbaye). All. Masi

SPAL: Martelli, Verza (29’ st. Firman), Van Der Vlugt, Bura (35’ st. Antonciuc), Imputato (29’ st. Cavallino), Marcolini (29’ st. Puletto), Semenza (1’ st. Martinelli), Macanthony, Carrozzo (18’ st. Angeletti), Mondele, Boccia (1’ st. Deme). All. Grieco

Arbitro: Pezzatini di Firenze.

Marcatori: 29’ st Coppola

Note: ammoniti Andreano, Biagini

La Spal esce di scena nella fase a gironi della Viareggio Cup nel modo più doloroso possibile. La beffa si materializza a 16 minuti dal termine della gara col Pisa, quando una rete di Coppola regala ai nerazzurri la vittoria e la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. A San Miniato finisce 1-0 per il Pisa, che nelle prime due giornate aveva racimolato appena un punto. La classifica quindi vede l’Honved (vittoriosa 4-3 sul Kallon) prima a 7 punti, seguita da Pisa e Spal a quota 4. Nerazzurri e biancazzurri sono pari in tutto, pure nella differenza reti (tre gol fatti e altrettanti subiti). Ma il regolamento prevede che a fare la differenza sia lo scontro diretto, che inevitabilmente proietta il Pisa alla fase ad eliminazione diretta. Alla squadra di Grieco ora non resta che concentrarsi sul campionato Primavera 2, che riprenderà sabato prossimo con la gara in programma in trasferta contro la Feralpi Salò. Nel frattempo, in occasione della pausa per gli impegni delle rappresentative nazionali, nel weekend scenderà in campo soltanto l’under 17 biancazzurra, in casa domani alle 11,30 contro il Venezia.