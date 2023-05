Vigarano a Cagliari per chiudere i conti e restare in serie A2

Concentrazione e gioco di squadra per espugnare il campo del Cus Cagliari e salvarsi. La Ti Ristrutturo del coach Carlo Grilli (ancora senza Cecili) oggi alle 16 sarà di scena sul campo del Cus Cagliari per quelli che, è l’auspicio del mondo biancorosso, potrebbero essere gli ultimi 40’ della stagione. Avanti 1-0 nel secondo turno play out, capitan Perini e compagne, infatti, sono ad una sola vittoria dalla salvezza. A Cagliari, farà caldissimo, anche perché le ragazze del coach Xaxa proveranno a portare alla “bella” di sabato pomeriggio la serie. La Ti Ristrutturo è consapevole dell’importanza della posta in palio, dovrà disputare una gara gagliarda fin dalla palla a due per provare ad avere la meglio, con il contributo di tutte le giocatrici, come già successo sabato scorso in gara 1. Evitare di ripetere gli errori commessi nella serie contro Roma, quando pure allora Vigarano vinse gara 1, dovrà essere fra gli obiettivi del match di domani pomeriggio in terra sarda. "Dobbiamo riuscire a capire che dagli errori si impara – ha confermato l’assistant coach della Ti Ristrutturo Gianluca Mancinelli –: abbiamo vinto gara 1, come era successo contro Roma, questo deve farci capire che il nostro lavoro ancora non è finito, bisogna che restiamo concentrati su gara 2, capendo che Cagliari non ci regalerà la gara. Anzi. Farà di tutto per portare la serie a gara 3".