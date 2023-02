Vigarano a Patti Un esame proibitivo

Trasferta proibitiva per Vigarano, attesa questa sera a Patti (ore 19, dirigono Spinelli e Gai), capolista del girone assieme a Empoli. Vigaranesi alla ricerca di un successo che manca da tre turni, per tenere nel mirino il decimo posto e garantirsi così il fattore campo nei playout: oggi unico obbiettivo percorribile per le biancorosse. "E’ sicuramente la trasferta più difficile dell’anno per avversario e logistica: in tutto, in 20 ore, dovremo prendere 2 voli, fare 5 ore di macchina e, nel mezzo, giocare una partita – commenta coach Borghi –. A parte Pepe saranno tutte a disposizione. Sarà una sfida ardua, ma abbiamo bisogno di sbloccarci lontano da casa, cosa mai accaduta quest’anno. A prescindere dal risultato, dovremo pensare prima a noi stesse, più che pensare alle nostre avversarie: l’obbiettivo è ritrovare più fiducia possibile in vista del finale di stagione. Il gruppo si sta allenando bene, stiamo cercando di trovare un equilibrio dopo i tanti cambi di roster".

g.p.