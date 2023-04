Vigarano a Roma a caccia del pass per la salvezza

Il giorno più importante della stagione di Vigarano. E non può essere definito diversamente visto che oggi pomeriggio alle 18.30, all’Arena Altero Felici di Roma, le estensi si giocano la salvezza in gara-3 di playout contro la Stella Azzurra (dirigono Roca e Procida). Uno spareggio a tutti gli effetti dopo l’1-1 nella serie, a cui le due squadre sono arrivate espugnando i rispettivi parquet: le biancorosse una settimana esatta fa nella capitale (58-64), le romane martedì sera al PalaVigarano (68-72). Gare simili, punteggi non eccessivamente alti e tanto equilibrio: se c’è una sfida in cui può davvero succedere di tutto, questa è potenzialmente quella giusta. Per questo, le ragazze del duo Grilli-Mancinelli sanno che i giochi sono ancora apertissimi, nonostante il rammarico per non aver chiuso la serie in settimana resta tanto. Ma è obbligatorio voltare pagina e pensare solo a questa partita.