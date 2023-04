Vigarano a Umbertide Servono punti playout

Dopo due successi consecutivi, la Ti-Ristrutturo di coach Carlo Grilli oggi pomeriggio torna sul parquet per affrontare la delicata trasferta sul campo de La Bottega del Tartufo Umbertide, compagine attestata al nono posto della graduatoria con 22 punti all’attivo. La doppia vittoria contro Ancona e Roma ha aumentato la fiducia nei mezzi di capitan Veronica Perini e compagne, che oggi (palla a due alle ore 18) cercheranno il secondo colpo esterno del proprio campionato per migliorare l’attuale dodicesimo posto in graduatoria, che significa non avere il fattore campo nel primo turno play out. Ecco che il match in terra umbra assume valore doppio: a tre gare dalla fine della prima fase, con la trasferta di mercoledì prossimo a Battipaglia prima della pausa pasquale, la sfida contro la compagine dell’ex Francesca D’Angelo assume connotati importanti. Con Perini e Piedel bocche da fuoco sempre più decisive, al Pala Morandi occorrerà il contributo di tutte le giocatrici biancorosse, su entrambi i lati del campo.