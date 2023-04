"Vigarano, che peccato Ma restiamo in corsa"

Cestinare gara-2 e focalizzare le energie fisiche e mentali unicamente su gara-3. Non ha alternative la Pallacanestro Vigarano, che martedì sera è stata ad un passo dal conquistare la salvezza, prima di uscire sconfitta al fotofinish dalla Stella Azzurra, che ha rimandato la serie alla "bella", in programma sabato a Roma alle 18.30. Galeotta la gestione del finale, dove le capitoline hanno invece mostrato maggior lucidità, con le biancorosse a pagare caro gli errori negli ultimi possessi, al termine di una gara quasi sempre in equilibrio. Il rammarico c’è, inutile negarlo, dopo 40 minuti in cui impegno e voglia di vincere non sono di certo mancate, ma in cui anche la stanchezza ha recitato un ruolo importante, specie nei secondi finali, considerata anche l’assenza di Cecili, out per un problema ad un polpaccio. Alle estensi non resta però altro da fare se non resettare il tutto e ripensare all’exploit di sabato scorso (58-64), provando, tra 48 ore, a ripetere l’impresa. "Ci è mancato poco. Gara -1 e gara -2 sono state simili, ma questa volta sono state più brave loro di noi – commenta il ds Claudio Bagnoli (nella foto) –. C’è rammarico, ma è anche vero che siamo ancora ampiamente in gioco. Alla vigilia del playout, avremmo messo la firma sul portare la serie a gara -3, poi è chiaro che ci saremmo voluti arrivare in maniera diversa". Due battaglie per certi versi simili, in quest’ultima però Vigarano non è riuscita a dare la zampata decisiva. "In questa serie ci sono troppe variabili, ogni volta può succedere di tutto, e così è stato. Sabato abbiamo giocato una partita praticamente identica a quella di martedì, a differenza che questa volta siamo mancate nel finale e loro invece hanno segnato canestri pesanti. E’ tutto imprevedibile, tant’è che anche da gara-3 non so davvero cosa aspettarmi. Non saprei neanche attribuire delle percentuali di vittoria, davvero". La corsa alla salvezza è ancora apertissima, anche se Vigarano dovrà per forza di cosa fare i conti col fattore stanchezza, che a rotazioni ridotte si è fatta sentire. "Prima di concentrarci a livello mentale, sarà fondamentale recuperare energie. Anche l’infortunio di Perini pesa, ma non voglio trovare alibi". Provarci e dare tutto, il mantra di Bagnoli alla vigilia di gara-3. "Alle ragazze non posso davvero dire niente, hanno dato tutte il 100%: la gara di martedì si poteva vincere come perdere, la differenza era sottilissima. Abbiamo il dovere di riprovarci anche sabato".

Giovanni Poggi