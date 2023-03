Vigarano contro Savona Servono punti per invertire la rotta

Ritorna a giocare la Serie A2 femminile dopo il break per la Coppa Italia, col pieno programma di partite valide per il ventunesimo turno.

Non è stata invece una pausa molto serena per la Pallacanestro Vigarano, che ha interrotto il rapporto con coach Massimo Borghi, tra i principali fautori della cavalcata playoff della scorsa stagione. Le vigaranesi si ritrovano a sfidare chi i playoff li sta inseguendo con grande slancio, l’Azimut Wealth Management Savona (oggi alle 18). Probabile una soluzione interna in panchina, almeno per il momento.

La classifica resta complicata e vede Vigarano in zona playout, in una situazione di classifica delicatissima. Fondamentale cercare due punti sulla carta insperati, magari proprio come oggi contro Savona.