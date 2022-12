"Vigarano, devi rialzarti"

Spalle al muro e obbligata a reagire. Così si troverà Vigarano alla ripresa del campionato, domenica 8 gennaio a La Spezia, nell’ultima giornata di un girone d’andata deludente quanto inaspettato, considerata la pre-season praticamente perfetta, fatta di sole prestazioni convincenti. Ciò che invece non è accaduto in campionato dove, dopo le prime 12 giornate, Vigarano naviga in acque pericolose, penalizzata da uno score di nove sconfitte e solo tre vittorie, ottenute lungo un cammino a dir poco altalenante. Ma se da un lato il campo non mente, dall’altro va aggiunto che le biancorosse e la fortuna non sono certo andate a braccetto in questi primi mesi di stagione regolare: infortuni e acciacchi vari, infatti, hanno caratterizzato e non poco la prima metà di campionato, condizionando le scelte di coach Max Borghi. Prima Grymek, out praticamente fin da subito per la rottura del crociato, poi è toccato ad Olajide, Sorrentino e Perini, frenate spesso e volentieri da problematiche fisiche. Ma di sfortuna il ds di Vigarano, Claudio Bagnoli, non vuole sentirne parlare. "Io, sinceramente, non credo più di tanto alla sfortuna: alla lunga, quando certi errori si ripetono costantemente, quella non c’entra nulla. Come vincere aiuta a vincere, anche quando si inizia a perdere una gara dopo l’altra è difficile poi ribaltare la situazione. Noi in questo momento siamo come in un tunnel, e facciamo fatica ad uscirne, però abbiamo l’obbligo di reagire e di rialzarci: senza se e senza ma – dichiara Bagnoli –. Non so quale sia la chiave per mettere fine a questa crisi, ma sicuramente in campo serviranno più attenzione e personalità".

Nonostante i tre ko consecutivi e una classifica complicata, la fiducia in coach Borghi resta immutata. "Credo in Max e nel suo lavoro: Vigarano non è una società ’mangiallenatori’. Borghi sta facendo il massimo e ha la fiducia di tutti". Discorso diverso per le singole giocatrici, sulle quali la società sta facendo attente valutazioni. "Tutte sono utili, nessuna è indispensabile. La classifica ci impone di fare dei cambiamenti e li faremo, sia in entrata che in uscita, per quello che il mercato ci consentirà. Il primo innesto l’abbiamo già fatto: Kinga Piedel, un’esterna polacca con punti nelle mani, che ci consentirà di essere pericolose. Dobbiamo tornare a vincere, la classifica ce lo impone, anche perché nel girone di ritorno, rispetto all’andata, avremo tre gare in più in trasferta. Non sarà facile e lo sappiamo, il campionato è estremamente equilibrato quest’anno, ma non ci sono alternative".

Giovanni Poggi