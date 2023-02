IL PALAGIACCIO PFF

81

vigarano

70

PALAGIACCIO PFF: Rossini M. ne, Cremona 24, Obouh Fegue 16, Rossini S. 5, Nidiaci, Torricelli 1, Poggio 3, Polini, Reani 3, Capra 9, De Cassan 20. All. Corsini.

VIGARANO: Sammartino 8, Edokpaigbe 6, Piedel 6, Conte, De Rosa 3, Perini 20, Bocola 2, Olajide 8, Cecili 15, Armillotta 2. All. Borghi.

Arbitri: Martinelli di Brescia e Marenna di Gorla Minore (VA).

Parziali: 20-15, 40-30, 59-38.

Stavolta Vigarano non riesce nell’impresa e cade a San Marcellino contro Il Palagiaccio PFF, contro cui si era imposto negli ultimi quattro precedenti scontri ufficiali.

Una partita in cui le ragazze di Borghi sono state avanti soltanto all’inizio del primo quarto, per poi essere costrette a cedere progressivamente il controllo alle avversarie nonostante i venti punti della grande ex Perini.

Lo 0-7 iniziale ispirato da Cecili e Bocola fa ben sperare ma la PFF reagisce subito e sorpassa con la bomba di Silvia Rossini (10-9): la tripla di Piedel vale il 15-15 all’8’, ma il seguente 13-0 è una prima mazzata per le ospiti (28-15 al 12’).

La reazione comunque è immediata ed è firmata da Sammartino (28-23), ma prima dell’intervallo Il Palagiaccio allunga di nuovo la distanza (40-30), e al rientro il gap si dilata fino a raggiungere + 18 al 27’ (56-38).

Vigarano reagisce di nuovo e torna sotto la doppia cifra di svantaggio a metà dell’ultimo quarto con due liberi di Perini (70-61), ma De Cassan, Obouh Fegue e Reani lo ricacciano di nuovo indietro con un 7-0 che alla fine si rivela decisivo.

re. fe.