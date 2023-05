Vigarano, gara 1 di spareggio contro Cagliari

Prima gara del secondo e ultimo turno play out, oggi pomeriggio (ore 15.30), per la Ti-Ristrutturo del coach Carlo Grilli, che dopo aver vinto solamente una sfida (su tre) contro Roma, aspetta al Pala Vigarano il Cus Cagliari per un match da non fallire. Le biancorosse recuperano Pepe, mentre Cecili (ex di turno) resterà ferma ai box per guai muscolari. Contro le sarde, attenzione all’esperienza ed alla pericolosità del quartetto Striulli-Caldaro-Gagliano-Stawinska, in una sfida che capitan Veronica Perini e compagne non devono fallire se vorranno mettere il primo punto a loro favore per centrare la tanto agognata salvezza. In regular season il bilancio fra le due squadre è di 1-1: all’andata, al Pala Vigarano, le biancorosse vigaranesi vinsero facilmente 69-44, mentre in terra sarda fu il Cus del coach Federico Xaxa ad avere la meglio per 67-57. Adesso sarà tutta un’altra musica, la Ti Ristrutturo, come capitato contro Roma in gara 2 del turno precedente, avrà bisogno del contributo di tutte le giocatrici e di un Pala Vigarano che, nonostante l’insolito orario della gara (deciso per favorire il rientro di Cagliari sull’isola), dovrà spingere al successo le biancorosse di casa. Inutile dire che ci vorrà una prestazione tosta, per 40’, in attacco e in difesa, per avere la meglio delle sarde. Al Pala Vigarano palla a due alle ore 15.30. Ingresso libero. Arbitreranno Vastarella e Spina. Diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallacanestro Vigarano, con collegamento alle 15.20.