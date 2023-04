Vigarano, manca solo l’ultimo acuto A Umbertide una battaglia testa a testa

umbertide

78

pallacanestro vigarano

72

LA BOTTEGA DEL TARTUFO : Bartolini 2, D’Angelo 17, Boric 13, Stroscio 22, Paolocci 2, Giudice 5, Gatti 2, Berrad, Cupellaro 15. Allenatore: Staccini M.

PALLACANESTRO VIGARANO: Sammartino 4, Edokpaigbe 3, Piedel 17, Conte, De Rosa 2, Perini 19, Bocola 11, Olajide 11, Cecili 5, Calanca, Armillotta NE, Pepe. Allenatore: Grilli

Arbitri: Venturini-Rinaldi

Note: Parziali 21-23, 23-15, 16-14, 18-20. Umbertide Tiri da 2: 2238; Vigarano 1933; Tiri da 3 514. 826. TL 1922; 1016

Sconfitta ad Umbertide per le ragazze di coach Grilli. In terra umbra la Pallacanestro Vigarano cede dopo un match equilibrato tenuto in piedi fino alla sirena finale. Dopo un primo quarto giocato molto bene, alla lunga le padroni di casa impongono ritmo e inerzia, conquistando una vittoria meritata.

La partita: partono bene le ospiti, con Cecili e Olajide ispirate, dall’altra parte tiene bene Umbertide e risponde con Gatti e Stroscio. Punto a punto, davanti a circa trecento spettatori, il primo periodo si conclude sul punteggio di 21-23. Al rientro, Umbertide cambia ritmo e mette energia sia in difesa che in transizione e, trascinata dalla solita Stroscio a cui si accoda Bartolini, piazza un parziale importante fino a regolare il quarto che a tabellone segna alla gara 44-38. Al rientro dal riposo lungo la musica sembra addolcirsi per Vigarano, quando Piedel comincia a girare sulle dita le note degli dei del basket, ma Umbertide non si scompone e tiene bene in difesa: 59-54 è il punteggio che chiude e riapre l’ultimo periodo del match.

Scappa subito Umbertide guidata dalla solita Stroscio e si porta a più dodici metà ultimo quarto, ma l’orgoglio di Vigarano è noto e mattoncino su mattoncino le ragazze di Grilli provano a riportarsi in partita. Piedel lancia l’assalto ma la stanchezza bussa alle gambe e, a parte ridurre il gap, la rimonta non si completa. 78-72 è il risultato finale.