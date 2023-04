Vigarano nella tana della Stella Azzurra

A Roma, oggi pomeriggio (ore 18.30), per cominciare bene il cammino salvezza. La Ti Ristrutturo Vigarano scenderà alla volta della capitale per gara 1 del primo turno dei play out: avversaria sarà l’E-Gap Stella Azzurra del coach Jonata Chimenti, il campo, ostico, quello dell’Arena Altero Felici, nel quale le biancorosse guidate da coach Carlo Grilli dovranno provare a portare a casa il primo punto salvezza, cercando poi di chiudere i conti martedì prossimo al Pala Vigarano. A Roma non sarà facile, l’E-Gap è compagine giovane, ma tosta, come dimostrato già dalle due gare della regular season. Attenzione, oltre all’esperienza di Prosperi, pure all’esterna Brzonova e alla lunga Nikolic, giocatrici in grado di mettere chiunque in difficoltà. Dal canto proprio, la Ti-Ristrutturo arriva da due gare complicate, a Battipaglia e contro La Spezia, con qualche scoria fisica che ha colpito Cecili e Piedel. Oggi ci sarà bisogno di tutte, esterne e lunghe (attenzione alla lotta sotto i tabelloni), per avere la meglio dell’E-Gap. Chi vincerà due gare sarà salvo, la perdente spareggerà contro chi perderà la serie fra Ancona e Cagliari, che comincerà domenica pomeriggio.