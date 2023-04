Vigarano riceve La Spezia con la testa già ai playout

Dopo Battipaglia, La Spezia. Da una corazzata, quella campana, ad un’altra: per la Ti-Ristrutturo del coach Carlo Grilli quale migliore occasione per prepararsi all’imminente avvio dei play out contro l’E-Gap Stella Azzurra Roma? Al Pala Vigarano oggi alle 18 capitan Veronica Perini e compagne ospiteranno, dopo una buona settimana di lavoro, la Cestistica Spezzina, certa del secondo posto in caso di successo a Vigarano. Le biancorosse, sicure già della posizione in classifica e di affrontare Roma ai play out, avranno da chiedere molto al match di oggi soprattutto in termini di presenza mentale sui 40’. A Battipaglia, nella gara pre pasquale, la Ti-Ristrutturo non è riuscita a giocare la partita che voleva, cosa che dovrà fare contro una squadra, quella ligure, che fa della fisicità e della corsa i propri punti di forza. Ecco che Isabella Olajide (ex della sfida) e compagne dovranno interpretare il match nel modo giusto, giocando a un ritmo congeniale, difendendo forte e cercando di essere presenti pure in attacco.