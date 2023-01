Vigarano sfida Roseto 2G sul campo del Guelfo

In Serie C Gold, dopo quasi un mese di stop per le festività natalizie, torna in campo questa sera la 2G Quisisana di coach Marco Castaldi, impegnata alle 21 sul campo di Guelfo Basket per dar seguito all’ottima prima parte di stagione che ha visto Agusto e compagni costantemente ai piani alti della classifica. La gara di stasera sarà l’ultima del girone d’andata, poi dal prossimo fine settimana spazio al ritorno con Ferrara Basket che riceverà al Palavigarano i Baskers Forlimpopoli. In campo in C Silver anche la 4 Torri, in casa con Imola, e la Sbf, in trasferta a Casalecchio. Venendo all’A2 femminile, prima giornata di ritorno e già delicatissimo scontro salvezza oggi alle 18,30 in casa per la Pallacanestro Vigarano, che riceve sul suo campo Roseto. All’andata arrivò una sconfitta netta e imprevista.