Vigevano e Luiss Roma sono in A2 E Ferrara Basket contatta Tassone

di Jacopo Cavallini

Sono Vigevano e Luiss Roma le due squadre promosse in Serie A2 al termine della poule promozione di B che ha visto Ferrara al centro dell’attenzione nazionale per tre giorni consecutivi. I verdetti decisivi sono arrivati tutti nella giornata conclusiva, a cominciare dalla festa di Vigevano, che grazie alla vittoria 73-67 contro Rieti si è conquistata la seconda serie tredici anni dopo l’ultima apparizione. Una promozione sofferta ma meritata, che Vigevano ha trovato davanti al suo popolo, capace di invadere Ferrara in tutti e tre i giorni e di spingere i propri beniamini verso il sogno. Un salto di categoria frutto della programmazione e di una solida struttura societaria, oltre che di un gruppo magistralmente allenato da coach Paolo Piazza. In serata si è concretizzata la favola della Luiss Roma, compagine universitaria che per la prima volta nella sua storia conquista la Serie A2. Una partita tiratissima, quella con Orzinuovi, decisa solo negli istanti finali: ai lombardi serviva vincere di almeno 11 lunghezze per guadagnarsi il salto di categoria, ma ancora una volta la Luiss è stata più lucida negli ultimi possessi, trascinata dai suoi due "piccoletti" Pasqualin e D’Argenzio oltre che da un sontuoso Fallucca. Promozione meritatissima per la truppa di coach Paccariè, vera rivelazione della stagione. Anche ieri alla Giuseppe Bondi Arena era presente una folta rappresentanza di Ferrara Basket 2018, società dalla quale la pallacanestro estense ripartirà dopo la sparizione del Kleb. Oltre a Giuseppe Cattani si è visto anche Stefano Calderoni, che non farà parte del cda ma si metterà in moto per definire gli ultimi aspetti per la nascita della Fondazione Fenice. Il ds Pulidori è stato visto a colloquio con l’ex biancazzurro Maurizio Tassone, che ha finito la stagione a Rieti con la retrocessione della sua Npc ed è pronto a rimettersi in pista. Un colloquio esplorativo, certo, ancora non si può parlare di trattativa, ma la chiacchierata tra i due va comunque registrata e chissà che in futuro non possa aprirsi qualche scenario più concreto.