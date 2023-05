Vincere a Palermo e mettere paura alle rivali Ma ci sono assenze pesanti

di Stefano Manfredini

FERRARA

Meno tre. Come le partite che mancano alla fine del campionato, come i punti che separano la Spal dalla zona playout e pure dalla salvezza diretta. Tre lunghezze che possono sembrare poche, ma che a 270 minuti dalla deadline rappresentano un gap di non poco conto tra l’inferno della serie C e la sopravvivenza.

Dopo aver sciupato una serie infinita di occasioni per rimettersi in carreggiata, per salvare la categoria ai biancazzurri serve una vera e propria impresa. Quantificabile in un bottino che va dai sette ai nove punti da conquistare contro Palermo, Parma e Pisa.

Al Barbera la squadra di Oddo si presenza con una serie di defezioni pesanti che complicano ulteriormente il compito di una Spal già in difficoltà. Di fatto, mancheranno tre titolari: lo squalificato Arena e gli infortunati Dickmann e Nainggolan. A questi si aggiunge Zanellato, out a causa di un risentimento muscolare dopo la prestazione da incubo fornita domenica scorsa al Mazza col Perugia. Il tecnico pescarese si ritrova quindi a dover cambiare mezza difesa, con Fiordaliso – finora utilizzato dal primo minuto una sola volta, sette mesi fa da mister Venturato sul campo del Frosinone – che con tutta probabilità occuperà la fascia destra. Al centro invece dovrebbe toccare a Varnier agire in coppia con Meccariello, con Tripaldelli in vantaggio sul Celia sulla corsia di sinistra.

Paradossalmente, ci sono molti più dubbi dalla cintola in su. Già, perché in attacco non è escluso che Oddo lasci in panchina La Mantia proponendo una sorta di ‘albero di Natale’ con Fetfatzidis e Rauti alle spalle di Moncini.

In questo caso, a centrocampo verrebbero confermati Contiliano, Prati e Maistro. Ma le ipotesi sono parecchie, infatti si candidano ad una maglia da titolare diversi altri giocatori finora poco impiegati, da Tunjov a Murgia passando per Rabbi e Puletto.

Proprio così, perché il jolly della Primavera può essere la grande sorpresa di giornata. Nel corso della partita, ma eventualmente pure dal primo minuto. Del resto, in questo momento della stagione in casa Spal le gerarchie sono letteralmente saltate per aria in diversi ruoli. È accaduto a centrocampo con Contiliano e Prati, ma Oddo è pronto a scommettere su altri baby. In fondo, l’allenatore ha sottolineato che quella col Palermo sarà una battaglia e che sceglierà i giocatori in base alla loro capacità di calarsi in un contesto come questo.

Al Barbera e fino al termine della stagione. La Spal dovrà naturalmente gettare in campo ogni energie, puntando su motivazioni superiori a quelle della squadra di Corini.

Certo, i rosanero ambiscono ad un posto nei playoff, ma con una sola vittoria nelle ultime 12 partite il Palermo ha dimostrato di non essere più affamato come prima. Bisogna crederci, perché in questa serie B tutto è possibile.