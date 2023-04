Vis batte Reggio Emilia

Altro successo prestigioso per l’Under 19 Eccellenza della Vis, che al Palapalestre ha battuto 89-72 Reggio Emilia, trascinata dai 24 punti di Sankarè e dai 23 dell’ex aggregato al Kleb Cavicchi. Una partita indirizzata dai giovani "vissini" sin dai primi dieci minuti, chiusi avanti 20-7, e portata avanti agevolmente fino alla sirena finale. Una bella vittoria, grazie alla quale il gruppo allenato da Lorenzo Santi ha ribaltato pure la differenza canestri, visto il 92-83 con cui la Reggiana si impose all’andata. Buoni spunti in entrambe le metà campo, per una Vis che continua a dimostrare sempre più maggior fiducia e solidità in un girone di ritorno che si chiuderà con due importanti trasferte, a Cernusco e a Cantù, per cercare di terminare la stagione con altre soddisfazioni. Sonora sconfitta invece per gli Under 17, battuti 92-50 dalla Virtus Bologna dopo una ripresa disastrosa da 52-19 per i felsinei.