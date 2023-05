Vis Rosa, buona la prima Vince di uno l’andata dei quarti

Straordinario successo per gli Istituti Polesani Vis Rosa della coppia Frignani-Fabbri, che supera al Palapalestre Monte San Pietro col punteggio di 36-35, nella gara di andata dei quarti di finale del campionato di serie C. Senza grossi dubbi, è stata una partita tosta, tostissima ed intensa sin dal primo istante con un finale pieno di soddisfazioni, che non ha fatto altro che aumentare la propria determinazione trovando nella forza del gruppo le risorse per fare grandi cose. Punteggio sul 18-16 dopo i primi 20’, in avvio del terzo quarto è subito M.S. Pietro a reagire con Montani, gli Istituti Polesani Vis Rosa rispondono alla carica delle ospiti con una sempre più solida Borghi e Loiacono con 2 su 2 ai liberi. Nel quarto periodo le rosa azzurre provano l’allungo ancora con Salvadego, che trova il fondo della retina dallo spogliatoio per il + 5. Negro e Di Già permettono alla formazione di Menichetti di trovare un break e portare le compagne a + 1, 34-35 quando il crono segna poco meno di 2’ al termine della gara. Gli ultimi istanti di partita sono interminabili, non consigliati ai deboli di cuore. Ancora le difese hanno un ruolo importante, gli ultimi secondi sono molto combattuti, si

segna solo a cronometro fermo, M.S. Petro sbaglia dalla linea della carità due liberi fondamentali. Per gli Istituti Polesani Vis Rosa sono un punto a testa per Dentamaro e Salvadego a firmare il definitivo 36-35. Ritorno lunedì a Monte San Pietro.