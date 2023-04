Vis Rosa inizia forte i playoff Vinta gara 1 contro Castelfranco

Esordio vincente nei playoff per la Vis Rosa, Istituti Polesani. In un Palapalestre gremito di supporter, dopo una prestazione corale, le estensi allenate da coach Frignani hanno superato domenica pomeriggio la compagine emiliana di Castelfranco. In avvio di gara si sono dimostrate tutte pronte e brave al tiro dalla media, Dentamaro, Zanatta, Boarini e Salvadego con una tripla portano le estensi a due possessi di vantaggio al termine del primo quarto, 15-11.

In avvio della seconda frazione saranno Borghi e Perfetto a trovare il fondo della retina.

Castelfranco riesce a mantenere lo svantaggio sotto alla doppia cifra con Scandellari e Ronchetti, chirurgica dalla linea della carità, 25-19 all’intervallo.

La concentrazione ed il ritmo rimangono alti anche dopo la pausa lunga, coach Frignani trova risorse da tutte le ragazze scese in campo, compreso le giovani Berra, Boarini, Sambinello e Vitali. In zona offensiva si trovano conclusioni facili dopo una perfetta esecuzione degli schemi.

La difesa non è da meno, lascia pochi spazi all’attacco e concede solo 6 punti alle avversarie. 37-25 per le rosa azzurre a 10’ dalla fine. In avvio dell’ultimo quarto le estensi piazzano un break di 5-0, con Zanatta che prima insacca da oltre l’arco dei 6,75 e successivamente serve un assist a Zerbini dopo un gioco a due ben eseguito. Gli Istituti Polesani Vis Rosa riescono a mantenere un buon margine di vantaggio al cospetto di Castelfranco. Loiacono trova canestri importanti dal pitturato al 36’ è 46-32, negli ultimi minuti brave ad amministrare il vantaggio con Salvadego da sotto e Dentamaro da fuori. Termina la gara con la vittoria delle nostre ragazze per 53-38.

Prossimo appuntamento il ritorno sabato a Castelfranco.