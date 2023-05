Vis, settimana positiva a partire dall’under 20

Settimana positiva per le formazioni giovanili di casa Vis, a cominciare dall’Under 20 Silver di coach Sannini, che ha battuto 70-66 Correggio nell’ultima giornata della seconda fase di campionato. Dopo un primo tempo da 26-36 i biancazzurri entrano in campo con un’altra verve nel terzo parziale, cominciando a macinare canestri e conquistare rimbalzi, fino al +7 del 30’ (54-47). L’ultimo quarto vede i ritmi della partita calare notevolmente: entrambe le squadre difendono molto bene, ma la Vis riesce sempre a rimanere davanti, tenendo gli avversari a qualche punto di distanza fino alla sirena.

Con questo successo l’Under 20 Silver accede così alle semifinali del Trofeo Emilia-Romagna. Sconfitta invece per l’Under 19 Silver di coach Fiore, ko 86-57 nel derby provinciale contro l’Antares Copparo in una partita dalle due facce. In vantaggio di tre punti dopo 20’ (39-36), la Vis si scioglie nella ripresa e subisce un parziale di 50-18 che indirizza la sfida verso gli avversari.

Quarto posto in classifica per l’Under 19 Silver a chiudere un’annata comunque più che positiva. Arrivano solo soddisfazioni invece dai gruppi Under 17 e Under 13 Silver, rispettivamente a segno nel derby contro la 4 Torri (82-52) e nella sfida contro Bnba Route Baricella (66-33). Gara mai in discussione, quella dell’Under 17 Silver, con i ragazzi di coach Vaianella avanti di 13 lunghezze all’intervallo e capaci di allungare definitivamente nella ripresa.

Stesso canovaccio anche per l’Under 13 Silver di coach Spettoli, mentre arriva un successo anche per l’Under 16 Csi in gara 1 dei quarti playoff contro la Benedetto Cento: 83-46 il punteggio finale in favore dei giovanissimi di coach Filieri, che ora affronteranno gara 2 sabato alle 16 a Cento con l’obiettivo di accedere alle semifinali.

Jacopo Cavallini