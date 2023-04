Vittorie su tutti i fronti per i giovani cussini

Grande settimana per il Cus-Salvi nei campionati nazionali giovanili, dove le numerose formazioni cussine hanno ottenuto vittorie e qualificazioni alla fase successiva.

Le tre squadre under 14, tutte promosse al turno successivo, hanno vinto i rispettivi gironi e sono state sorteggiate nei gironi della seconda fase.

Zavaglia Ravenna, Forum Forlì e Cervia per il Cus B di Aaron Banzi, Diego Botti, Tommaso Caniato e Andrea Picariello. Il Cus C composto dai fratelli Leonardo e Tommaso Aguiari ed Emanuele Cusi se la vedrà invece contro Viserba, Ten sport Bologna e Country Club Bologna. Andrea Cogo e Mattia Occhiali, prima testa di serie del numeroso lotto delle squadre under 14 in Emilia Romagna, giocheranno contro Siro Bologna, Conselice e Suzanne Lenglen Ravenna.

I piccoli under 10 sono riusciti a vincere 3-0 sui campi del Suzanne Lenglen, con vittorie di Michele Catalano e Sara Gavagna sia in singolare che doppio, così da conquistarsi la qualificazione alla seconda fase.

Vittoria del Cus A under 12 per 3-0 contro Crevalcore, con successi in singolare di Alessandro Bisi e Giovanni Guidi e in doppio dal duo Giuseppe La Rosa e Federico Pigaiani. Con questa vittoria, si sono garantiti il primo posto del loro girone e la meritata qualificazione. Cus B under 12 vincente sui campi del Tennis Cento, con successi di Giacomo Cantelli e Christian Cusrti in tutte le tre partite disputate.

Doppia partita in settimana della compagine under 16 maschile, già impegnata nella seconda fase a gironi, con vittorie 3-0 sul Tennis San Pietro in Casale e 2-1 sul Persiceto. Protagonisti Giulio Malaguti e Giorgio Ruggeri.

Niente da fare per l’under 16 femminile in trasferta sui campi del Tennis club Modena, sconfitta 3-0, con partite molto lottate nel singolare giocato da Elena Ravani ed il doppio composto dalla stessa Ravani con Matilde Ascanelli.