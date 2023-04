’Vivicittà’ incorona Bigoni e Mangolini

Bigoni e Mangolini sono i giovani ferraresi protagonisti al Vivicittà. Un risultato di grande prestigio quello ottenuto dell’atleta ferrarese 15enne che milita nell’Atletica Estense ed allenato da Massimo Magnani, figura simbolo e storica del podismo ferrarese, mentre un’altra giovane Caterina Mangolini 23enne, bissa la vittoria dell’edizione 2022. Si è tenuta ieri mattina la trentottesima edizione del ‘Vivicittà-la corsa dei diritti’, manifestazione nazionale Uisp e organizzata a Ferrara dal comitato locale, con il patrocinio del Comune. I primi a partire sono stati i giovani, a seguire la partenza della competitiva e camminata, in totale sono stati quasi 700 gli iscritti, ‘graziati’ da un meteo variabile e parzialmente uggioso nelle prime ore mattutine. Il percorso della competitiva era di 10km complessivi suddivisi in due giri da 5 km, corso Vittorio Veneto (partenza), Controviale Cavour e viale Cavour, largo Castello, corso Giovecca, via Caneva, via Scandiana, via Borgo di Sotto, via Porta San Pietro, via Carlo Mayr, via Ripagrande, c.so Piave e arrivo XXIV maggio. La non competitiva, invece, è stata sulla distanza dei 5 km. La cronaca della gara ha visto al passaggio del primo giro in testa Asado della Polisportiva Centese, seguito da un gruppo d’inseguitori, tra questi Bigoni, Ginosa e Rudy Magagnoli. Al termine sul traguardo ad alzare le braccia sarà il giovanissimo Franceso Bigoni, che ha primeggiato nel finale della gara davanti a Ginosa e Asado, vincitore dell’edizione 2022. Tra le donne, invece, bella gara dell’atleta basso ferrarese Caterina Mangolini, che ha guidato dall’inizio fino al termine. Il programma ha visto a seguire le premiazioni di tutte le categorie giovanili e la classifica della società presenti e più numerose. Questa vinta da Corriferrara, seguita da Quadrilatero, Nuova Proethics, Invicta Copparo, Salcus, Faro Formignana, Avis Taglio di Po, Polisportiva Ferrariola, Reno Runner e Polisportiva Putinati. Al termine anche le premiazioni dei primi tre atleti e atlete assolute. Sul podio degli assoluti maschili Francesco Bigoni (Atletica Estense) 32.48, segue Arturo Ginosa (Lolli Auto) 33.01 e terzo Adimasu Asado (Pol. Centese) in 33.16. Nel settore femminile vittoria di Caterina Mangolini (Atletica Delta) 37.43, Aurora Imperiano (La Fratellanza Modena) 38.42 e Demetra Tarozzi (Atletica Pontevecchio) 39.11.

Mario Tosatti