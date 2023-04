Vivicittà scalda i motori

Tutto pronto per ‘Vivicittà’. Domenica si terrà lo storico appuntamento podistico, che non sarà solo a Ferrara, ma anche in decine di città italiane, dedicata al tema dei diritti. Una manifestazione organizzata da Uisp e patrocinata dal Comune di Ferrara. In città sono attesi oltre 500 iscritti tra competitiva e non competitiva, tra gli atleti preiscritti spiccano al momento tra le donne Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese), tra gli uomini Massimo Tocchio (Reno Runner) e l’allievo Andrea Bigoni (Atletica Estense). Il programma prevede il ritrovo alle 7.30 in piazza XXIV maggio. Si parte con le categorie giovanili alle 9 e alle 9.10. La partenza della competitiva e camminata sarà per tutti alle 9.30. Un appuntamento che vedrà la presenza della Contrada San Giacomo, Legambiente e Cidas. In apertura della gara i figuranti e musici della contrada faranno da cornice ai podisti, che partiranno da corso Vittorio Veneto. L’associazione Legambiente Ferrara parteciperà con attività di plogging, raccogliendo i rifiuti. La Cooperativa Cidas, invece, chiuderà la camminata con i ragazzi del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Cidas Boschetti di Copparo e i beneficiari dei servizi di accoglienza di Ferrara. In occasione della manifestazione podistica nelle strade cittadine inserite nel percorso di gara, a partire dalle 9 sarà sospesa la circolazione dei veicoli per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio dei concorrenti.

Le vie interessate dal provvedimento saranno in particolare piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto, corso Piave, via Ortigara, via Poledrelli, viale Cavour, largo Castello, corso Giovecca, via Caneva, via Scandiana, via Borgo di Sotto, via Porta San Pietro, via Carlo Mayr, via Ripagrande, corso Piave ed arrivo in piazza XXIV Maggio. Il percorso di gara interessato dal divieto sarà ripetuto due volte con arrivo in piazza XXIV Maggio. Dalle 9 alle 13 sarà istituito il senso unico di marcia con direzione da piazzale Medaglie d’Oro alla stazione ferroviaria in corso Giovecca, largo Castello, viale Cavour (da largo Castello a corso Isonzo). Sarà consentita la circolazione nella direzione del percorso di gara (nella semicarreggiata delimitata) ai soli veicoli al seguito della gara, di pronto intervento e di soccorso. Nel controviale Cavour lati civici dispari, tratto da via Manini a corso Isonzo: divieto di circolazione ammessi i residenti. Saranno, inoltre, possibili deviazioni dei percorsi delle linee di trasporto pubblico locale. Infine, saranno garantiti sul percorso di gara i soli attraversamenti delle intersezioni ed il transito nella direttrice corso Giovecca-viale Cavour a senso unico verso la stazione ferroviaria.

Mario Tosatti