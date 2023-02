"Voglio restare qui, aiutate questo team"

"La priorità di tutti noi è rimanere a Ferrara, ora salvateci". Il grido d’allarme è del capitano Luca Campani, di ritorno dall’infinita trasferta di Nardò nella quale la Tassi Group ha centrato il successo che le è valso il ritorno al nono posto in classifica. L’aspetto tecnico, però, passa in secondo piano viste le difficoltà economiche attraversate dalla società, ed entro la fine di questa settimana giocatori e staff aspettano risposte definitive sul prosieguo o meno dell’attività. Luca, in questa situazione il gruppo si è ancora più cementato?

"Tutti noi teniamo alla causa, arrivavamo da un momento di difficoltà accentuato dalle questioni extra campo. Era già di per sé una partita difficile, andati a -13 potevamo sfaldarci in fretta e prendere un’imbarcata, invece siamo stati lì con la testa e l’abbiamo ripresa. Il mio applauso va a tutti, nessuno escluso".

E’ vero che a fine partita qualcuno ha pianto?

"Sì, erano lacrime liberatorie, quando si vengono a creare queste situazioni di stress non è facile a livello mentale. Dall’alto della mia esperienza ho già attraversato disavventure del genere, ma se sei un bel gruppo come questo tendi a compattarti ancora di più. Non vedevamo la luce in fondo al tunnel dopo le sei sconfitte consecutive, ma ora la palla passa agli altri".

Cosa vi aspettate ora?

"Sarò molto chiaro, questa settimana (venerdì 3 marzo, ndr) chiude il mercato ed essendo professionisti ci stiamo guardando intorno. Tutti hanno la possibilità di andare da un’altra parte ma nessuno vuole farlo, la priorità è rimanere a Ferrara e finire quello che abbiamo iniziato. Vogliamo conquistarci la salvezza sul campo, certo è che non possiamo permetterci di restare a piedi, questo è pur sempre il nostro lavoro. Aspettiamo risposte nel giro di qualche giorno, qualcuno che ci dà una mano deve esserci".

Avete sentito la vicinanza dei tifosi in questi giorni?

"Con noi sono sempre stati super, ho ricevuto tanti messaggi e anche ieri pomeriggio erano in parecchi ad accoglierci in stazione di ritorno da Nardò. Non possiamo fare altro che ringraziarli, una piazza storica come Ferrara non si merita una fine del genere. Vorrei urlarlo. Aiutateci, salvateci".

Jacopo Cavallini