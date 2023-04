Vola la Giara: doppia salvezza in serie C1 e primo posto in C2 agli spareggi promozione

Cala il sipario sulla stagione regolare dei campionati a squadre di tennistavolo, con le formazioni della Giara Assicurazioni che la concludono con il bilancio di una doppia, importante salvezza in serie C1, un primo posto in C2 che porta il team estense allo spareggio promozione, due retrocessioni più o meno annunciate e due buoni tornei di D3, per un totale di trentatré giocatori coinvolti. Campionato finito per tutti quindi, ma non per la terza squadra societaria, che in C2, il primo maggio, si giocherà la promozione nello spareggio contro i forti reggiani dell’Audax Poviglio, secondi nell’altro girone di categoria. Il primo posto è diventato ufficiale proprio nell’ultima giornata, quando era in programma lo scontro diretto contro Imola. In terra romagnola gli estensi hanno sfoderato una grande prestazione, tecnica e di personalità (emblematici i quattro successi al quinto set), imponendosi per 5-2 grazie ai tre punti di Gallerani (imbattuto nel girone di ritorno) e alla doppietta di Caravita. Davvero un campionato da incorniciare: solo una, infatti, la sconfitta subita dalla squadra su un totale di quattordici giornate, con Gallerani e Caravita prossimi rispettivamente al 90% e all’85% di successi individuali e con capitan Mugellini ottimo terzo uomo con quasi il 50% di vittorie.

Positivo anche il bilancio in serie C1. La squadra “B” della Giara Assicurazioni, infatti, ha chiuso brillantemente al terzo posto, nonostante per ben quattro volte (compresa l’ultima: 2-5 casalingo con la forte capolista Forlì) abbia dovuto presentarsi a ranghi incompleti. Salvezza senza affanni anche per la formazione “A”, che in un girone durissimo ha concluso al quinto posto.