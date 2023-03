Volley: domenica torna la Sama con Brugherio

Non si è ancora reciso il filo che lega la Sa.Ma. dell’esperienza in A3 e la sua erede sportiva, Geetit Bologna. Domenica alle 18 nel palasport di Portomaggiore si disputerà l’ultima giornata del campionato di A3 tra Geetit Bolgogna e Brugherio, un’occasione per rivedere all’opera lo staff tecnico e parte dell’organico gialloblù. Come gli appassionati ricorderanno, seppur dopo il brillante quinto posto nel campionato 2021-2022 e i quarti di finale ai play-off, Team Volley Portomaggiore prese la sofferta decisione di rinunciare al campionato di A3 a causa della mancanza di risorse. Con la vicina Bologna si andava creando una buona sinergia e un’ottima collaborazione, tale da far scaturire la decisione di offrire loro il titolo in Serie A3 maschile. Geetit Bologna decise di puntare su cinque componenti dello staff portuense, vale a dire Marco Marzola allenatore, Andrea Vanini vice, Matteo Lunati scout, Samuele Spinosa preparatore atletico e Leonardo Von Prondzinski fisioterapista; nonché sugli atleti Filippo Govoni, Davide Brunetti, Lorenzo Grottoli e Lorenzo Gabrielli.