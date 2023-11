Volley serie B. 4 Torri Volley, turno di riposo da capolista

Si profila un weekend di pausa per la 4 Torri Volley, che osserva il turno di riposo proprio nell’ottava giornata di campionato. Nonostante la sconfitta maturata domenica scorsa in casa contro The Begin Volley, i granata hanno mantenuto il primo posto in classifica e comunque vadano le partite in programma tra domani e domenica conserveranno la leadership del girone E di serie B. "È stata una gara durata quasi due ore e mezza, ma veramente spettacolare – commenta coach Andrea Fortunati ripensando al match contro la squadra di Ancona –. Indipendentemente dal risultato, credo che chi ha assistito alla gara sia uscito soddisfatto dal palasport. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperte, coi propri punti di forza e quelli di debolezza. Il risultato penso sia coerente con l’andamento della partita: c’è un po’ di rammarico perché potevamo vincere al quinto set, però abbiamo portato a casa un punto importante che ci terrà saldi in vetta alla classifica anche dopo il turno di riposo. Siamo stati bravi, perché non era semplice affrontare una squadra del calibro di Ancona con delle individualità molto importanti. Sono contento di come abbiamo giocato anche se l’emozione a volte ci ha fatto commettere qualche errore.

Il pubblico? La presenza degli appassionati è importante, hanno fatto un grande tifo. C’è stata la cornice che una partita di questo calibro deve avere: sono felice perché noto che a Ferrara ci si sta nuovamente appassionando alla pallavolo".