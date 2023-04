Volley serie C: la Niagara batte Cavezzo e si qualifica ai playoff

Ultima giornata senza brutte sorprese per la Niagara, che come da pronostico ha conservato il quarto posto in classifica staccando il pass per i playoff del campionato di serie C che scatteranno il 15 aprile. I granata hanno brindato addirittura 24 ore prima di scendere in campo, perché la prevedibile sconfitta casalinga (0-3) rimediata dal Real Sala Bolognese contro la capolista Meccanica Gallonese ha messo in cassaforte il quarto posto della 4 Torri Volley che quindi sabato sera ha potuto affrontare Cavezzo a cuor leggero. Al palasport di Ferrara la squadra di Forte non ha fatto sconti alla squadra modenese, aggiudicandosi in volata il primo set (25-23) e poi nettamente il secondo e il terzo (25-19 e 25-18) per il definitivo 3-0. La regular season del girone B quindi si è conclusa con la Meccanica Gallonese prima a 49 punti, Crevavolley secondo a 44 punti, Univolley Carpi terzo a 39 punti e Niagara quarta a 37 punti. La formula ora prevede la composizione di tre gironi da quattro squadre (si sono qualificate ai playoff 12 squadre, le prime quattro dei tre gironi di serie C). Verrà disputato un campionato con formula all’italiana con gare di andata e ritorno, e la prima classificata di ogni girone sarà promossa in serie B.