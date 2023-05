Volley serie C: Niagara a segno, primo colpo nella poule

Il sogno di volare in serie B ormai è sfumato, ma nella quarta giornata della poule promozione di C regionale la Niagara si toglie una delle più grandi soddisfazioni della stagione superando la corazzata Polisportiva Baganzola al termine di una splendida battaglia durata cinque set. Al palasport di Ferrara finisce 3-2 per la squadra di Forte, che conquista i primi due tiratissimi parziali 30-28 e 26-24. La capolista non ci sta, dominando il terzo set 15-25 e aggiudicandosi il braccio di ferro nel quarto set 29-31. L’inerzia sembra passata definitivamente nelle mani della Polisportiva Baganzola, ma i granata sono in giornata di grazia e strappano il tie break 15-13. In classifica cambia poco, perché la squadra di Parma conserva il primo posto venendo però agganciata dall’Univolley Carpi, mentre la Niagara rimane in ultima posizione.