Volley serie C: Niagara ancora ko E’ un momento delicato

È il momento più delicato della stagione per la Niagara, che ha rimediato la terza sconfitta di fila nel campionato regionale di serie C. I granata si sono arresi in quattro set (3-1) sul campo di Modena Est. I padroni di casa si sono aggiudicati il primo set 25-22, poi hanno conquistato pure il secondo al termine di un estenuante braccio di ferro (26-24). La squadra di Forte ha reagito molto bene nel terzo set (22-25), ma nel momento della verità è stata nuovamente Modena Est a fare la voce grossa chiudendo i conti con un 25-22 nel quarto parziale. Adesso la Niagara è quarta in classifica a -1 dall’Univolley Carpi e +1 sul Real Sala Bolognese.