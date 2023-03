Volley serie C: Niagara la spunta in cinque set

Dopo aver osservato il proprio turno di riposo, la Niagara ha ripreso il campionato di serie C con una vittoria. Nulla di entusiasmante, ma comunque preziosa per continuare a lottare per il terzo posto. Al palasport di Ferrara i granata hanno superato San Martino in Rio in cinque set, dopo essersi ritrovati a rincorrere e rischiando grosso una sconfitta senza alcun punto all’attivo. La squadra di Forte si è aggiudicata il primo set brillantemente (25-22), ma i reggiani hanno ribaltato la situazione conquistando il secondo e il terzo parziale in maniera autorevole (21-25 e 20-25). A quel punto, San Martino in Rio – penultimo in classifica a braccetto con Soliera Volley – ha fiutato l’impresa arrivando a giocarsi punto a punto il quarto set. La Niagara però ha sfoderato gli attributi, vincendo il braccio di ferro 27-25 e rimandando il verdetto al tie break.

Nel quale col vento in poppa i granata si sono imposti in scioltezza (15-9) strappando due punti importanti per la classifica. A proposito, ora la Niagara è quarta a -2 dall’Univolley Carpi, che però ha disputato una gara in più.