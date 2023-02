Doppia sconfitta per gli Warriors in Coppa Italia. Nel pomeriggio e sera di venerdì a Vicenza al Pala Ferrarin, la formazione estense è scesa in pista per il secondo trofeo più atteso della stagione con le finali. Le prime sei squadre nella classifica della serie A si sono sfidate in una final six con due gironi all’italiana, semifinali e finali. L’Hockey Ferrara nel primo incontro contro i padroni di casa dei Diavoli Vicenza ha perso con il punteggio di 3-1, nonostante una buona partita. Nella seconda gara il Ferrara Hockey ha affrontato l’Asiago Vipers, risultato finale a favore dei veneti per 4-2. Una doppia sconfitta che esclude i ferraresi dalla final six, che proseguirà con la fase finale per assegnare il trofeo nazionale. Archiviata la Coppa Italia, i Warriors Hockey Ferrara dopo due settimane di stop, ritorneranno a giocare il 25 febbraio alle 18.30 al Pala-Burani di Ferrara contro il Tergeste Tigers.