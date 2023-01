Warriors con gli Asiago Vipers al pattinodromo

I Warriors Ferrara Hockey a caccia di un’impresa. Domani alle 18.30 quattordicesima giornata del campionato di serie A di hockey in linea, al pattinodromo ‘G. Burani’ arriva l’Asiago Vipers. Si tratta per i ragazzi di coach Crivellari di una partita molto impegnativa contro la formazione veneta saldamente al terzo posto del campionato con 32 punti, a un solo punto dal secondo posto, mentre i ferraresi stentano nelle ultime partite a ritrovare continuità di gioco e soprattutto di risultati. Nell’ultimo turno, infatti, è arrivata una nuova sconfitta in trasferta contro il Trieste Edera. Si è trattato dell’ennesima delusione sportiva per i colori del Ferrara Hockey, che contro i giuliani subiscono la terza sconfitta consecutiva con una formazione sulla carta alla portata degli estensi. Una trasferta che arrivava dopo la discreta prestazione contro la capolista Vicenza, quindi ci si aspettava una ripresa sia di gioco che di risultato dal Ferrara Hockey e invece abbiamo assistito alla peggior prestazione stagionale sotto tutti gli aspetti. Una squadra sfilacciata senza né capo né coda, senza idee e rabbia agonistica, priva di spirito di sacrificio e senza fame di vittoria come se tutto dovesse accadere per grazia ricevuta. Al momento il Ferrara Hockey si trova in sesta posizione a 16 punti. La matematica ancora non preclude del tutto il tentativo di arrivare tra le prime cinque alla fine della prima fase del campionato e lo scontro diretto in programma fra 15 giorni a Verona potrebbe essere una buona opportunità se sfruttata a dovere. "La nostra squadra proverà – spiega lo staff dirigenziale estense – con tutti i suoi mezzi a rendere difficile il compito all’Asiago, che parte con il favore del pronostico anche se poi i punti in palio si devono conquistare sul campo. Dal canto suo i ragazzi del Ferrara Hockey hanno l’obbligo di vendere cara la pelle per provare a recuperare i tanti punti persi per strada ritrovando in casa motivazioni entusiasmo e spirito di squadra che possano consentire di compiere un’impresa".

Mario Tosatti