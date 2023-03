Warriors Ferrara in casa con Monleale

I Warriors Ferrara Hockey alla ricerca di una vittoria. Una nuova partita del qualification round sabato 1° aprile alle 18.30 al Pala-Burani per i ragazzi di coach Crivellari, che affronteranno i piemontesi del Monleale. Dopo la sofferta vittoria di sabato scorso contro il Tergeste Tigers Trieste, per il Ferrara Hockey è necessaria una prestazione di spessore che consenta di restare in scia dell’Edera Trieste per poi giocarsi tutto o quasi nel turno infrasettimanale, che vedrà nuovamente scendere in campo i ferraresi in casa nello scontro diretto con l’attuale copolista della qualification round.

Si tratterà, quindi, di due turni fondamentali per realizzare una rimonta definitiva sugli avversari, che chiuderanno proprio a Ferrara il loro campionato, (dopo inizieranno i playoff) visto che l’ultimo turno vedrà i triestini riposare.