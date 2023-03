Warriors, finale amaro con l’Edera Trieste

I Warriors Ferrara Hockey perdono il primato in classifica del Qualification Round. Nella trasferta di sabato gli estensi perdono 3-2 contro l’Edera Trieste. Parte bene il Ferrara Hockey, che da una pressione alta di Nicola Lettera, recupera il disco nelle vicinanze del portiere triestino ed arriva il goal che sbocca il risultato. A questo punto, però, il Ferrara Hockey fatica a trovare il doppio vantaggio. L’Edera Trieste, quindi, ne approfitta e tra il nono e il decimo minuto di gioco ribalta il risultato sul 2-1. Nella ripresa Ferrara trova subito il pari con Wakefield. Ecco che per gli Warriors si ripresenta la condizione di non forzare e di gestire la partita, visto che il pari porterebbe l’Edera all’over time, invece, a due minuti e trenta dalla fine su pasticcio difensivo dei ferraresi arriva la beffa.